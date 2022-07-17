Москва, , 22:01 — REGNUM Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн подтвердил информацию о том, что 23-летний российский центральный нападающий Иван Игнатьев может пополнить состав клуба.

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«Мы ищем игрока в линию атаки. Кандидаты есть. Иван Игнатьев себя очень хорошо показывает. Ваня на следующей неделе тоже будет с нами. Решение по нему примем в конце недели. С точки зрения человеческих и спортивных качеств Иван показывает себя хорошо. Есть ли шанс, что он будет в «Локомотиве»? Шансы всегда есть», — цитирует Цорна издание «Чемпионат».

В прошедшем сезоне Иван Игнатьев, выступая за самарские «Крылья Советов» на правах аренды, принял участие в пяти турах Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом. Суммарно на поле футболист провел 146 минут.