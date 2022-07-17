Эйндховен, Нидерланды, , 21:58 — REGNUM Нидерландский футбольный клуб ПСВ арендовал на один сезон 20-летнего английского центрального защитника «Эвертона» Джаррада Брантуэйта. Об этом 17 июля сообщили на официальном сайте клуба из Эйндховена.

ПСВ Vk.com

За «Эвертон» Джаррад Брантуэйт выступает с 13 января 2020 года после перехода из «Карлайл Юнайтед» за 1,1 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Джаррад Брантуэт принял участие в шести турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и получил одну красную карточку. Суммарно на поле англичанин провел 387 минут.