Кемерово, , 21:59 — REGNUM В Кемеровской области День металлурга своим праздником считают 36,5 тыс. человек. Об этом сказал губернатор региона в своём поздравлении.

Сергей Цивилёв Kremlin.ru

«Президиум Верховного Совета СССР 65 лет назад, отдавая дань вкладу советской металлургической промышленности в восстановление экономики страны, учредил День металлурга, который отмечается ежегодно в третье воскресенье июля. В КуZбассе этот праздник считают своим 36,5 тысячи человек — доменщики, литейщики, прокатчики, другие специалисты отрасли, и, конечно, наши дорогие ветераны, посвятившие всю свою трудовую жизнь металлургии. Благодаря их самоотверженному труду и профессионализму кузнецкий металл всегда был и остаётся нашей национальной гордостью, надежным щитом и опорой России», — отметил Цивилёв.

Он уточнил, что по иитогам 2021 года в общем объёме отгруженных предприятиями обрабатывающей промышленности товаров доля металлургического комплекса составила 44,2%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что кузбассовцы отметили День металлурга.