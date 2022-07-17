Вашингтон, , 21:56 — REGNUM Бывший председатель совета экономических консультантов при Белом доме Джейсон Фурман допускает рецессию в США. Об этом он сказал в эфире телеканала CBS 17 июля.

Экономика Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Она [рецессия], безусловно, возможна. Безусловно, более вероятна, чем обычно, риски гораздо выше, чем обычно», — подчеркнул эксперт, добавив, что ситуация в экономике США пока не ясна.

Вместе с тем Фурман отметил, что в США растет количество новых рабочих мест, банки выдают кредиты, американцы продолжают тратить свои деньги.

В свою очередь представители Международного валютного фонда (МВФ) полагают, что избежать рецессии в Соединенных Штатах становится все сложнее. По мнению специалистов МВФ, неверный выбор мер в связи с высокой инфляцией негативным образом скажется на экономике страны и всего мира.

По данным Министерства торговли США, ВВП страны в первом квартале текущего года сократился на 1,6% в годовом исчислении. Согласно данным Минтруда США, потребительские цены в стране выросли по итогам июня на 9,1% в годовом выражении, что является крупнейшим ростом с ноября 1981 года. С целью борьбы с инфляцией Федеральная резервная система США в середине июня повысила базовую процентную ставку сразу на 0,75 п. п., до 1,5−1,75%.

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