Новосибирск, , 21:49 — REGNUM В Новосибирской области с начала эпидсезона от клещевого энцефалита умерло четыре человека. Об этом со ссылкой на региональное управление МЧС сообщила редакция «НГС Новости».

Клещ Catkin

Отмечается, что в медицинские учреждения по поводу укусов клещами обратились уже 13 628 человек. Диагноз «клещевой энцефалит» подтвердился у 79 новосибирцев (четверо из них умерли), боррелиозом заболели 104 жителей региона.

По данным регионального Роспотребнадзора, чаще всего укусы фиксируют в Искитимском и Тогучинском районах и в Бердске; в городе Новосибирске — в Дзержинском и Ленинском районах.