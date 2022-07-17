Новосибирск, 17 июля, 2022, 21:49 — ИА Регнум. В Новосибирской области с начала эпидсезона от клещевого энцефалита умерло четыре человека. Об этом со ссылкой на региональное управление МЧС сообщила редакция «НГС Новости».

Catkin Клещ

Отмечается, что в медицинские учреждения по поводу укусов клещами обратились уже 13 628 человек. Диагноз «клещевой энцефалит» подтвердился у 79 новосибирцев (четверо из них умерли), боррелиозом заболели 104 жителя региона.

По данным регионального Роспотребнадзора, чаще всего укусы фиксируют в Искитимском и Тогучинском районах и в Бердске; в городе Новосибирске — в Дзержинском и Ленинском районах.