Донецк, , 21:47 — REGNUM Населенные пункты Новобахмутовка, Горловка, Новоселовка, Железная Балка и Доломитное в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 17 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18:50 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Новобахмутовка: выпущено восемь снарядов калибра 122 мм; 19.50 — населенный пункт Шумы — населенный пункт Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено пять мин калибра 120 мм; 20:20 - населенный пункт Ленинское - населенный пункт Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено девять мин калибра 120 мм; 20:30 - населенный пункт Ленинское - населенный пункт Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено пять мин калибра 120 мм; 20:35 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Новоселовка: выпущено 20 мин калибра 120 мм; 20:50 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Железная Балка: выпущено пять мин калибра 120 мм; 21:05 - населенный пункт Отрадовка - населенный пункт Доломитное: выпущено шесть снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Верхнеторецкому еще 24 снаряда калибра 122 мм.