Штат Теннесси, США, 17 июля, 2022, 21:35 — ИА Регнум. В США продолжаются споры вокруг прав трансгендеров участвовать в спортивных соревнованиях. Федеральный судья штата Теннесси Чарльз Эчли временно заблокировал директиву администрации президента США Джо Байдена, позволяющую спортсменам-трансгендерам участвовать участие в спортивных соревнованиях и пользоваться на рабочем или учебном месте туалетом согласно их половой самоидентификации, об этом сообщило Inside the Games.

Флаг американских конфедератов

Чарльз Эчли считает, что инициатива администрации президента США сделает невозможным для некоторых штатов принимать самостоятельное решение относительно допуска спортсменов-трансгендеров к соревнованиям.

Теннеси не первый раз становится ареной споров о правах трансгендеров. В 2021 году губернатор Билл Ли подписал два закона. Первый обязывал трансгендерных учащихся выбирать общественный туалет в учебном заведении в соответствии с полом, указанным в свидетельстве о рождении, второй — запрещал трансгендерным спортсменам участвовать в женских соревнованиях.