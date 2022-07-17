Новосибирск, 17 июля 2022, 21:29 — REGNUM В Новосибирске сотрудникам службы участковых уполномоченных полиции вручили ключи от двенадцати новых служебных автомобилей «УАЗ Патриот». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.
«Для нас важно продемонстрировать людям, что сотрудники полиции обеспечены все необходимым для выполнения задач, готовы оперативно реагировать на все события, которые происходят на их подконтрольной территории», — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Участковые уполномоченные полиции на новых автомобилях отправились к местам несения службы.