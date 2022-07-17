Новосибирск, 17 июля, 2022, 21:29 — ИА Регнум. В Новосибирске сотрудникам службы участковых уполномоченных полиции вручили ключи от двенадцати новых служебных автомобилей «УАЗ Патриот». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

54. мвд. рф Новосибирские участковые уполномоченные полиции получили ключи от новых служебных автомобилей

«Для нас важно продемонстрировать людям, что сотрудники полиции обеспечены все необходимым для выполнения задач, готовы оперативно реагировать на все события, которые происходят на их подконтрольной территории», — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Участковые уполномоченные полиции на новых автомобилях отправились к местам несения службы.