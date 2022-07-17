Москва, , 21:28 — REGNUM Бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову, которая несколько дней назад вышла с одиночным пикетом в Москве, задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом ее адвокат Дмитрий Захватов сообщил РИА Новости.

Полиция Дарья Драй © ИА REGNUM

«Ее (Марину Овсянникову) задержали у себя дома, — рассказал источник. — Пока не знаем, куда отвезли».

Адвокат выразил мнение, что задержание экс-сотрудницы Первого канала может быть «как-то связано с ее пикетом».

Напомним, Марина Овсянникова, которая вышла в студию с плакатом на русском и английском языках в прямом эфире новостей, получила известность.