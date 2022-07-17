Афины , , 21:38 — REGNUM Тела трех из восьми членов экипажа, потерпевшего крушения украинского самолета Ан-12 в Греции, извлечены из-под обломков. Об этом сообщил 17 июля телеканал Skai.

Самолёт Ан-12 Игорь Двуреков

Напомним, авиакатастрофа произошла вечером 16 июля в поле недалеко от города Кавала (Греция), куда самолет рухнул после возгорания в одном из двигателей. На борту украинского самолета Ан-12, который выполнил коммерческий рейс из Сербии в Бангладеш, помимо восьми членов экипажа находился опасный груз — около 12 тонн боеприпасов. После крушения произошел взрыв и около обломков самолета образовалось пятно неизвестного белого вещества.

По словам руководителя подразделения по обезвреживанию боеприпасов, обнаружены тела семи из восьми членов экипажа.

«На данный момент извлечены три тела. Также был найден предмет, который, возможно, является черным ящиком самолета», — говорится в сообщении.

Напомним, что мэр Пангео Филиппос Анастасиадис ранее сообщил, что с помощью дронов удалось обнаружить местонахождение шести из восьми тел, поиски двух других продолжаются. После того, как специалисты соберут останки их передадут для судебно-медицинской экспертизы в Комотини, а после дипломатическим представителям Украины в Греции.

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