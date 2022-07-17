Кемерово, 17 июля, 2022, 21:19 — ИА Регнум. В кузбасском Гурьевске после ремонтно-реставрационных работ открыли Краеведческий музей. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Кузбасса.

ako.ru Гурьевский музей

Музей расположен в уникальном историческом задании. Его в 1909 году под торговую лавку построил купец Нарцисс Ермолаев. Сейчас здание признано памятником архитектуры регионального значения.

«Здание Гурьевского краеведческого музея — ценнейший объект сибирской архитектуры, который сохранился до наших дней, — отметил губернатор региона Сергей Цивилёв. — Реставраторам была поставлена задача сохранить первоначальный облик здания, чтобы посетители музея погружались в ту эпоху, проникались историей Гурьевска и его жителей».

Работы в здании начались в сентябре 2020 года. На восстановление музея из областного и местного бюджетов было выделено 83,9 млн рублей. Дополнительно на ремонт было собрано 4,5 млн рублей добровольных пожертвований.