Берлин, 17 июля, 2022, 21:34 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц на фоне спецоперации России на Украине призвал страны к построению более сильного, «геополитического» Европейского союза (ЕС). Об этом он написал в статье, опубликованной 17 июля в газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Valsts kanceleja Олаф Шольц

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По словам Шольца, благодаря историческим решениям, принятым в последние несколько месяцев, Европейский союз сделал большой шаг в сторону того, чтобы стать «геополитическим игроком», и останавливаться на достигнутом нельзя.

«Цель должна состоять в том, чтобы сплотить наши ряды во всех тех областях, в которых мы в Европе слишком долго боролись за [единые] решения: например, в миграционной политике, в построении европейской системы обороны, в технологическом суверенитете и демократической устойчивости», — подчеркнул политик, уточнив, что власти Германии внесут конкретные предложения по этому поводу в ближайшие несколько месяцев.

«Постоянная разобщенность, постоянные разногласия между государствами-членами ослабляют нас. Вот почему самый важный ответ Европы на поворотный момент: единство. Мы обязательно должны поддерживать его и углублять», — сказал Олаф Шольц.