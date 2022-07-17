Москва, , 21:11 — REGNUM 21-летний французский опорный полузащитник Алексис Бека Бека заявил, что не планирует покидать московский «Локомотив» в ближайшее время.

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«Все очень спокойно. Я молодой игрок, чувствую себя более, чем нормально. Чувствую себя как в своей тарелке. Начался чемпионат, я должен прогрессировать», — цитирует Бека Бека издание «Спорт-Экспресс».

За «Локомотив» Алексис Бека Бека выступает с 23 августа 2021 года после перехода из «Кана» за 6 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость француза, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Бека Бека принял участие в девятнадцати матчах чемпионата России, в которых отметился тремя результативными передачами и получил пять желтых карточек.