Кемерово, , 21:10 — REGNUM В Кемеровской области сегодня, 17 июля, отметили День металлурга. Празднику уже 65 лет, сообщили в парламенте региона.

Металлург Цитата из х/ф «Обретёшь в бою». Реж. Марк Орлов. 1975. СССР

«Кузбасские металлурги внесли колоссальный вклад в победу в Великой Отечественной войне, — напомнили в законодательном собрании. — Впервые в мировой практике на Кузнецком металлургическом комбинате была освоена варка броневой стали в мартеновских печах, за годы войны КМК одел в броню каждый второй советский танк».

Сегодня Кузбасс обеспечивает 11,9% общероссийского производства стали, 11,7% проката чёрных металлов, 62,9% ферросилиция, 63% железнодорожных рельсов.