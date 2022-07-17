Казань, 17 июля, 2022, 21:09 — ИА Регнум. Сегодня, 17 июля, казанский «Рубин» в матче первого тура Первой лиги сезона 2022/23 одержал уверенную победу над «Родиной». Основное время встречи, проходившей в Казани на стадионе «Казань Арена», завершилось со счетом 2:0.

Rubin-kazan.ru «Анжи» – «Рубин» – 0:1

Оба гола в составе казанской команды забил 25-летний ганский нападающий Джоэл Фамейе (44’ пенальти, 53’). Желтые карточки получили Дэвид Сангаре, Руслан Байтуков и Ленар Фаттахов.

Составы команд:

«Рубин»: Медведев, Мартынович, Бакаев, Апшацев (Мусаев, 34’), Самошников (Фаттахов, 17’). Фамейе (Саплинов, 61’), Иванов (Чуперка, 61’), Кабутов, Грицаенко, Зотов, Муллин (Лисакович, 62’).

«Родина»: Сангаре, Юдинцев (Тихонов, 58’), Караев, Андреев, Аликин, Морозов (Адаев, 61’), Дмитриев (Маркитесов, 69’), Байтуков, Мальцев, Гордюшенко (Тимошенко, 80’), Голдобин.