Новосибирск, , 21:03 — REGNUM В Новосибирской области получателями досрочной страховой пенсии по старости являются около 165 тысяч человек. Об этом сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России.

Пенсионеры

«Страховая пенсия по старости в соответствии с действующим законодательством может быть назначена ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста, то есть досрочно», — уточнили в ПФР.

По официальным данным, на сегодняшний день в Новосибирской области более 164,1 тыс. граждан являются получателями такой пенсии.