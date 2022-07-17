Сычуань, Китай, 17 июля, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Шесть человек погибли в провинции Сычуань на юго-западе Китая в результате наводнения, сообщил 17 июля информационный портал Sina.

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Судьба еще 12 человек остается неизвестной.

По предварительным данным, наводнение произошло после проливных дождей на территории Бэйчуань-Цянского автономного уезда. В зоне бедствия находятся 22,3 тыс. человек. В ряде мест серьезно повреждены дороги и линии электропередач.

«Власти направили спасателей и медиков в районы, пострадавшие от мощных ливней. Ведутся поиски пропавших жителей», — говорится в сообщении.