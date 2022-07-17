Кемерово, 17 июля, 2022, 20:55 — ИА Регнум. В Кемерове перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Vnovgorod.sledcom.ru Следователь СКР

В ведомстве уточнили, что в феврале 2022 года кемеровчанин, находясь на рабочем месте в спортивном комплексе, снял на камеру мобильного телефона переодевающуюся посетительницу бассейна. Женщина, заметив его, обратилась в правоохранительные органы. Мужчина удалил ролик с телефона, но запись удалось восстановить. Со следствием кемеровчанин сотрудничал, вину признал.

Суд приговорил его к шести месяцам исправительных работ условно с испытательным сроком восемь месяцев.