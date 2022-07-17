Донецк, , 20:52 — REGNUM Населенный пункт Верхнеторецкое в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли украинские силовики. Об этом 17 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: … 17:40 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено 24 снаряда калибра 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Верхнеторецкому 18 снарядов калибра 122 мм.