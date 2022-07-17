Берлин, , 20:52 — REGNUM Депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен предупредила о риске поставок тяжелого вооружения на Украину. По мнению политика, подобные действия значительно повышают риск начала мировой войны, — передает RT.

Севим Дагделен Sandro Halank

В интервью китайскому изданию Global Times, Дагделен отметила, что поставки украинской армии всё более тяжёлого вооружения и всё большими объёмами, а также подготовка украинских военнослужащих повышают риски перерастания украинского кризиса в третью мировую войну.

По оценкам Дагделен, с ней согласны две трети населения Германии.

«Запад во главе с США и Великобританией возлагает надежды на опосредованную войну и войну на истощение. Цель состоит в том, чтобы ослабить Россию в долгосрочной перспективе. Для достижения этого Запад готов принять десятки тысяч смертей и безграничные страдания, а также уничтожение Украины», — сказала немецкий политик.

Севим Дагделен считает, что НАТО является не оборонительным союзом, а самой большой в мире боевой машиной. «В Европе не будет мира ни без России, ни против неё. Вот что мы должны извлечь из нынешнего кризиса. У нас должна быть архитектура безопасности, учитывающая интересы друг друга», — подчеркнула депутат.