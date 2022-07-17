Афины , 17 июля, 2022, 20:55 — ИА Регнум. На месте крушения украинского самолета Ан-12 в Греции не обнаружено опасных веществ. Об этом сообщила 17 июля мэр Пангео Филиппос Анастасиадис.

Mil.ru Миноискатель

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вечером 16 июля в поле недалеко от города Кавала (Греция) после возгорания в одном из двигателей рухнул украинский самолет Ан-12, который выполнял коммерческий рейс из Сербии в Бангладеш. На борту самолета, помимо восьми членов экипажа, был опасный груз — около 12 тонн боеприпасов. После крушения произошел взрыв и около обломков самолета образовалось пятно неизвестного белого вещества.

Как уточнила чиновник, вещество было обследовано членами специальной междисциплинарной роты ядерной, биологической и химической защиты министерства национальной обороны Греции.

«Оно не является радиоактивным или биологическим материалом, опасным для здоровья населения <…> и это позволяет приступить к сбору тел восьми погибших членов экипажа самолета», — передает слова Анастасиадиса газета Kathimerini.

Также на месте крушения работают сотрудники специального подразделения по борьбе с природными катастрофами, которые пытаются собрать останки погибших.

«На данный момент с помощью дронов удалось обнаружить местонахождение шести из восьми тел, поиски двух других продолжаются. Тела членов экипажа будут доставлены для судебно-медицинской экспертизы в Комотини, а после этого будут переданы там дипломатическим представителям Украины в Греции», — уточнил чиновник, отметив, что помимо этого на месте ведутся поиски боеприпасов, которые разбросало на большом расстоянии от обломков самолета. По этой причине в районе населенных пунктов Антифилиппи и Палеохори действует запрет на передвижение транспортных средств и пешеходов.

Кроме того, бригады техников государственной энергетической корпорации и муниципалитета Пангео прилагают все усилия, чтобы восстановить электроснабжение, так как части населенных пунктов Антифилиппи, Хортокопи и Палеохори остаются без электричества с вечера субботы, 16 июля. Кроме того, имеются проблемы и с водоснабжением этих пунктов. Службы организовывают подвоз питьевой воды и работы электрогенераторов.