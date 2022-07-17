Кемерово, 17 июля, 2022, 20:47 — ИА Регнум. В Кемеровской области 37-летнего осуждённого подозревают в применении насилия к сотруднику колонии. Возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

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По данным следствия, в июле 2022 года отбывающий наказание за сбыт наркотиков при построении на плацу отказался представиться как положено. Инспектор сделал ему замечание и получил кулаком по плечу. Осуждённый был выведен из строя и изолирован.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.