Челябинск, , 20:36 — REGNUM В Челябинской области полицейские пресекли деятельность ещё одного незаконного пункта приёма металлолома. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Металлолом Pixabay.com

Точка находилась в Советском районе города на улице Новоэлеваторная. Сотрудника привлекли к административной ответственности за нарушение правил обращения с ломом. Металлолом и находившийся в пункте электронно-измерительный прибор изъяли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе закрыли десятки нелегальных пунктов приёма металлолома. Нарушителей привлекли к административной ответственности.