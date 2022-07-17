Челябинск, 17 июля, 2022, 20:36 — ИА Регнум. В Челябинской области полицейские пресекли деятельность ещё одного незаконного пункта приёма металлолома. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Pixabay.com Металлолом

Точка находилась в Советском районе города на улице Новоэлеваторная. Сотрудника привлекли к административной ответственности за нарушение правил обращения с ломом. Металлолом и находившийся в пункте электронно-измерительный прибор изъяли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе закрыли десятки нелегальных пунктов приёма металлолома. Нарушителей привлекли к административной ответственности.