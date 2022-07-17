Донецк, , 20:30 — REGNUM Населенный пункт Доломитное в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли украинские силовики. Об этом 17 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Танк ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18:27 — населенный пункт Семигорье — населенный пункт Доломитное: выпущено четыре снаряда из танка; 18:35 — населенный пункт Артемовск — населенный пункт Доломитное: выпущено 15 снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 17 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Доломитному еще 10 снарядов калибра 155 мм.