Челябинск, , 20:29 — REGNUM В Челябинской области с начала года возбудили 509 уголовных дел по факту фиктивной регистрации граждан по месту жительства. Об этом информирует пресс-служба областного главка МВД.

Паспорт 40.мвд.рф

Речь идёт о прописке как граждан России, так и иностранцев, и лиц без гражданства. Как правило, собственники квартир делают это за денежное вознаграждение, не предоставляя жилплощадь для фактического проживания.

Виновным грозят штраф до 500 тыс. рублей либо заключение на срок до трёх лет. С начала года к уголовной ответственности были привлечены 319 лиц.