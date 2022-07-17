Лондон, , 20:24 — REGNUM Российский миллиардер Роман Абрамович, попавший под санкции после начала специальной военной операции РФ на Украине, потребовал от Евросоюза возместить ему ущерб на сумму более 1 млн долларов. Об этом сообщило 17 июля американская газета The Wall Street Journal.

Роман Абрамович Marina Lystseva

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Свое требование бизнесмен объясняет тем, что является гражданином Португалии. Введенные против него санкции являются нарушением основных прав, защищаемых ЕС, членом которого является Португалия.

«Он просит возместить ущерб, требуя от Европейского Совета выплаты на сумму более одного миллиона долларов благотворительному фонду, созданному для получения выручки от продажи «Челси», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что санкции против более тысячи физических лиц и 80 организаций были введены 28 февраля и 15 марта из-за их близости к российскому руководству. Так, под санкции попали Роман Абрамович, Михаил Фридман, Петр Авен, Алексе Мордашов, Алишер Усманов и многие другие.

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