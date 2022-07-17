Тюмень, 17 июля, 2022, 20:18 — ИА Регнум. В Тюменской области полицейские задержали похитителя дизельного топлива. Об этом сообщает областное УМВД.

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По данным полиции, в автомобиле «Газель» были обнаружены 200-литровая бочка и 23 канистры с жидкостью. Водитель пояснил стражам порядка, что якобы перевозит груз по просьбе своего знакомого и не знает о содержимом, но позднее признался в хищениях горючего.

Оказалось, что мужчина 1969 года рождения работая трактористом в одном сельхозпредприятии. По его словам, в течение недели он сливал топливо с транспортного средства, а затем прятал канистры в лесу. Добычу он собирался продать, а вырученные деньги потратить на свои нужды.

Ранее он не был судим. Теперь за кражу ему грозит пять лет лишения свободы.