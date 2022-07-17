Ташкент, , 20:17 — REGNUM Ситуация на границе Узбекистана и Афганистана стабильная, граница полностью контролируется военнослужащими, — Минобороны Узбекистана 17 июля опровергло появившуюся информацию о ракетном обстреле узбекской территории из Афганистана.

Узбекские солдаты U.S. Marine Corps

«В социальных сетях распространилась информация о якобы третьем ракетном обстреле территории Узбекистана из Афганистана. Данная информация является ложной и абсолютно не соответствует действительности», — подчеркнуло Минобороны.

Отметим, что 5 июля пять реактивных снарядов упали на территории Узбекистана в районе узбекско-афганской границы. Жертв и разрушений не зафиксировано. Представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) факт обстрела опровергли.

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