Ташкент, 17 июля, 2022, 20:17 — ИА Регнум. Ситуация на границе Узбекистана и Афганистана стабильная, граница полностью контролируется военнослужащими, — Минобороны Узбекистана 17 июля опровергло появившуюся информацию о ракетном обстреле узбекской территории из Афганистана.

U.S. Marine Corps Узбекские солдаты

«В социальных сетях распространилась информация о якобы третьем ракетном обстреле территории Узбекистана из Афганистана. Данная информация является ложной и абсолютно не соответствует действительности», — подчеркнуло Минобороны.

Отметим, что 5 июля пять реактивных снарядов упали на территории Узбекистана в районе узбекско-афганской границы. Жертв и разрушений не зафиксировано. Представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) факт обстрела опровергли.