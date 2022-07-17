Челябинск, , 20:09 — REGNUM В Челябинске 16-летняя девушка спасла двухлетнюю девочку, которая выпала из окна третьего этажа. Об этом сообщили журналистам в городском УМВД.

Окно Дарья Антонова © ИА REGNUM

Инцидент произошёл в Металлургическом районе города. Ребёнок опёрлась на москитную сетку, которая не выдержала тяжести. Школьница заметила, что девочка находится на высоте, и успела её поймать.

Ни упавшая, ни её спасительница не получили серьёзных травм. С законными представителями двухлетней девочки провели профилактическую беседу.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля в Снежинске при падении из окна погиб шестилетний мальчик.

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