Франция, 17 июля, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Президент Франции Эмманюэль Макрон 17 июля открыл мемориал, сооруженный на месте, откуда нацисты депортировали французских евреев в концлагеря, сообщает ТАСС.

Gouvernement français Эммануэль Макрон

Мероприятие было посвящено памяти евреев, погибших после серии массовых арестов, которые были проведены 80 лет назад во время немецкой оккупации.

«Отсюда в концлагеря отправляли сначала мужчин, потом женщин, а вслед за ними детей. Семьи пережили настоящий кошмар, только потому что они были евреями», — заявил глава Франции.

Также Эмманюэль Макрон осудил участие режима Виши в преступлениях нацистов. «Ответственность французских коллаборационистских властей была признана лишь спустя много лет, в 1995 году, благодаря политическому мужеству президента Франции Жака Ширака», — отметил президент.

По словам Макрона, антисемитизм и сейчас остается проблемой: «Нам нужно сохранять бдительность, поскольку антисемитские призывы распространяются в социальных сетях, подстрекают к совершению терактов … Республика должна этому решительно противостоять».