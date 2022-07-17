Донецк, 17 июля, 2022, 20:01 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республики (ДНР) за сутки в ходе боев с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли четверо военнослужащих. Об этом 17 июля говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

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«С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость погибло четыре защитника ДНР и семь получили ранения, — говорится в сообщении. — Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших».

Как передавало ИА REGNUM, 17 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что выпустили по Доломитному еще 10 снарядов калибра 155 мм.