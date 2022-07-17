Снежинск, Челябинская область, 17 июля, 2022, 19:57 — ИА Регнум. В Снежинске Челябинской области шестилетний ребёнок погиб, выпав из окна многоэтажки. Об этом пишут СМИ.

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Трагедия произошла 16 июля. По данным полиции, мать мальчика ненадолго отлучилась в магазин, оставив окно открытым. Ранее семья не попадала в поле зрения сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, весной-летом в регионах России растёт число случаев падения детей из окон. Зачастую это приводит к их гибели. Представители полиции призывают граждан не терять бдительности и беречь свои детей.