Афины , 17 июля, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Экипаж самолета Ан-12 перед крушением в Греции сообщил о пожаре в двигателе. Об этом сообщили 17 июля в пресс-службе Управления гражданской авиации Греции (УГА).

Игорь Двуреков Самолёт Ан-12

Напомним, вечером 16 июля украинский самолет Ан-12 рухнул в поле недалеко от города Кавала (Греция). Незадолго до авиакатастрофы пилот сообщил о неполадках с двигателем. На борту находились восемь членов экипажа и 11,5 тонны опасных грузов — оборонной продукции, перевозимых из Сербии в Бангладеш.

Ответственность за расследование авиакатастрофы взял на себя Национальный греческий комитет по расследованию авиационных происшествий и безопасности (EDAAP). Согласно плану полета, самолет должен был совершить грузовой рейс в Бангладеш (Дакка) с промежуточными посадками в Иордании (Амман), Саудовской Аравии (Эр-Рияд) и Индии (Ахмадабад).

В воздушное пространство Греции Ан-12 вошел в 22:09 по местному времени (22:09 мск), спустя почти 30 мину экипаж сообщил Центру управления Афины-Македония, что из-за проблемы он не продолжит полет к конечному пункту назначения, а вернется в зону вылета. В 22:42, пролетая восточнее Халкидики, авиадиспетчеры Салоник получили сообщение, что у самолета проблема с двигателем номер четыре. После чего УГА немедленно объявила чрезвычайную ситуацию, активировав соответствующие предусмотренные процедуры.

«В 22:45 самолет провел разговор с диспетчерским пунктом Кавалы и сообщил, что идет на вынужденную посадку. Сразу же было дано разрешение на посадку в аэропорту Хрисуполис в Кавале. В 22:47 самолет пропал с радаров воздушного движения», — говорится в сообщении.