Москва, 17 июля, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Россия побеждала в войнах благодаря прекрасным военачальникам, мужественным солдатам и воле Божьей, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл 17 июля в проповеди в Троице-Сергиевой лавре, передает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Кирилл

«Никогда жизнь нашего Отечества не была спокойной, потому что и враги внешние, да и внутренние, стремились к тому, чтобы действительно понизить роль и значение России, не только на Европейском континенте, но и во всём мире. И мы знаем, что все мировые войны, самые страшные, самые разрушительные, были связаны с тем, что иные силы, иная власть в первую очередь стремилась разрушить нашу страну. И мы выдерживали эти невероятные по силе натиски, и мы побеждали. И, конечно, не только потому, что были прекрасные военачальники, не только потому, что мужественным был наш солдат, но и потому, что такова была воля Божия», — сказал патриарх.

В связи с празднованием 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского и основания Троицкого собора Свято-Троицкой Сергиевой лавры, в лавру из Третьяковской галереи привезли икону Андрея Рублева «Троица».

Глава Русской православной церкви отметил, что в неспокойные времена важно, что образ Троицы, «который свидетельствует нам о единстве и силе Божией, дает людям некий идеал совместной жизни, который выражается в духовном единстве людей».

По мнению патриарха, служение России заключается в том, чтобы в жизни людей оставалась вера в Господа, «чтобы христианские ценности, принесенные через заповеди самого Господа и спасителя, продолжали вдохновлять людей и на подвиг жизненный, и на изменение своей жизни, и на духовное и нравственное свое совершенствование. Пусть Отечество наше, народы наши, церковь наша сохраняют то единство, без которого нет единства у земли Русской. Верим, что по молитвам Сергия Радонежского, под покровом Богородицы сохранится держава Российская и народ наш в единстве, в вере и в духовной силе», — заключил патриарх.