Донецк, 17 июля, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала текущих суток выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) более 460 снарядов и мин. Об этом 17 июля сообщает Народная милиция ДНР.

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«За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник (ВСУ) выпустил более 460 снарядов из реактивных систем залпового огня «Град», ствольной артиллерии калибра 155, 152 и 122-мм, 120-мм миномётов, а также применил неуправляемые авиационные ракеты калибра 80 мм», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 17 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Доломитному еще 10 снарядов калибра 155 мм.