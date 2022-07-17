Бугуруслан, Оренбургская область, , 19:39 — REGNUM Житель Бугуруслана Оренбургской области перевёл мошенникам 390 тыс. рублей. Об этом сообщает областное УМВД.

Мошенник Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР

Неизвестный, представившийся сотрудником банка, убедил его взять кредит, обналичить деньги и перевести их на «безопасный» счёт. Схема обмана старая, тем не менее мужчина поверил неизвестным и совершил требуемые операции.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Кирова выманил у бизнесмена из Оренбуржья более миллиона рублей в качестве задатка за несуществующие грузовые автомобили.