Краснодар, 17 июля, 2022, 19:39 — ИА Регнум. Сегодня, 17 июля, в Краснодаре на стадионе «Краснодар» футбольный клуб «Краснодар» в матче первого тура Мир Российской Премьер-лиги 2021/22 встретится с воронежским «Факелом». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

ФК «Краснодар»

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Матвей Сафонов, Сергей Петров, Вячеслав Литвинов, Олег Исаенко, Егор Сорокин, Эдуард Сперцян, Александр Черников, Никита Кривцов, Олакунле Олусегун, Алексей Ионов, Джон Кордоба.

«Факел»: Алексей Городовой, Аслан Дашаев, Василий Черов, Сергей Божин, Олег Дмитриев, Ираклий Квеквескири, Руслан Магаль, Ильнур Альшин, Максим Максимов, Роман Акбашев, Хызыр Аппаев.

В прошедшем сезоне Джон Кордоба принял участие в пятнадцати турах чемпионата России, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. За «быков» колумбиец выступает с 23 июля 2021 года после перехода из берлинской «Герты» за 20 миллионов евро.