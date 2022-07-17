Флорида, США, 17 июля, 2022, 19:39 — ИА Регнум. Компания SpaceX запустила на орбиту ракету-носитель Falcon 9, на борту которой находилось 53 мини-спутника, необходимых для работы интернет-сети Starlink, сообщили 17 июля в пресс-службе компании.

Nasa.gov Спутник SpaceX Dragon на орбите

Запуск ракеты-носителя состоялся в 10:20 (17:20 мск) с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

«Подтверждено развёртывание 53 спутников Starlink», — говорится в сообщении компании через 15 минут после запуска.

Напомним, Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в интернет в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным.