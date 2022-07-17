Москва, 17 июля, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Сегодня, 17 июля, в Москве на стадионе «ВТБ Арена» «Динамо» в матче первого тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 встретится с «Ростовом». Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

Алексей Колчин ИА REGNUM Николай Комличенко в атаке

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Антон Шунин, Гильермо Варела, Сергей Паршивлюк, Дмитрий Скопинцев, Александр Кутицкий, Даниил Фомин, Никола Моро, Вячеслав Грулев, Арсен Захарян, Денис Макаров, Федор Смолов.

«Ростов»: Сергей Песьяков, Данила Прохин, Александр Сильянов, Максим Осипенко, Евгений Чернова, Роман Тугарев, Хорен Байрамян, Данил Глебов, Даниил Уткин, Дмитрий Полоз, Николай Комличенко.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Ассистенты главного судьи — Алексей Стипиди и Владислав Назаров. Резервный арбитр — Владимир Москалев.