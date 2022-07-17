Донецк, 17 июля, 2022, 19:32 — ИА Регнум. В Донецке, который подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), полностью восстановили энергоснабжение. Об этом 17 июля сообщает министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики (ДНР.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свет

«Энергетики Кировских электрических сетей после ремонта (в результате боевых действий был перебит провод) включили в работу ВЛ-35 кВ, восстановив энергоснабжение всех потребителей», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 17 июля мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в городе из-за обстрелов со стороны ВСУ без электричества остались более 40 тыс. абонентов.