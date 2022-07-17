Москва, 17 июля, 2022, 19:29 — ИА Регнум. 17 июля московский «Локомотив» не смог обыграть «Пари НН». Матч первого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, проходивший в Москве на стадионе «РЖД Арена», завершился со счетом 1:1.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Пари НН» Вячеслав Кротов

Единственный мяч «железнодорожников» на 52-й минуте встречи забил французский фланговый нападающий Вильсон Изидор после передачи Антона Миранчука. Через восемнадцать минут новичок «Пари НН» Вячеслав Кротов восстановил равновесие в счете. Голевую передачу на свой счет записал Николай Калинский.

Желтые карточки получили Тин Едвай (18’), Тимур Сулейманов (25’), Алексис Бека Бека (59’) и Альберт Шарипов (90+6'). Единственную красную карточки на 28-й минуте получил нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов. На матче работала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

Составы команд:

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Фассон, Едвай, Тикнизян, Баринов, Миранчук, Карпукас (Бека Бека, 46’), Керк, Изидор, Камано (Раконьяц, 67’).

«Пари НН»: Нигматуллин, Александров, Кечкеш, Юлдашев (Шильцов, 74’), Гоцук, Корнюшин, Майга (Шарипов, 46’), Берковкий (Стоцкий, 63’), Калинский, Сулейманов, Милсон (Кротов, 46’).