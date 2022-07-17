Варшава, , 19:24 — REGNUM В ближайшее время Польша столкнется с дефицитом угля, — об этом 17 июля на встрече с жителями Щецинского района сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Польша

Главе правительства Польши пришлось отвечать на претензии граждан. Местные жители недовольны — они хотели покупать уголь не дороже 996 злотых (около 210 долларов) за тонну, однако поставщики продают топливо по цене в 3 раза выше.

Значительный рост цен на топливо связан с запретом на поставки угля из России. После введения ограничений, стоимость угля резко выросла. Власти Польши не смогли наладить работу систему по продаже топлива по сниженным ценам.

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Оказалось, что после отказа от российских поставок, топливо найти не удается.

«Сегодня самая большая проблема в том, что вообще нет угля в достаточном количестве. Потому что уголь для печей мы поставляли в последние годы из России. Государственным компаниям было предложено заказывать этот уголь из Колумбии, Индонезии, по всему миру. Чтобы корабли с углем плыли в Польшу…», — сказал премьер.

По словам Моравецкого «в ближайшие недели и месяцы» в Польше будет «много проблем» с доступностью угля для населения.

Сроков восстановления нормального снабжения населения энергоресурсами Матеуш Моравецкий не назвал.

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