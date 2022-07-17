Москва, 17 июля, 2022, 19:25 — ИА Регнум. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовные дела в отношении нескольких украинских военнослужащих, причастных к смерти десятка жителей Донбасса, сообщили 17 июля в пресс-службе ведомства.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

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Уголовные дела возбуждены по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов ведения войны) в отношении военнослужащих 24 отдельной механизированной бригады ВСУ, 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ, 30 отдельной механизированной бригады ВСУ, 54 отдельной механизированной бригады ВСУ и 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

По данным следствия, военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения, объектов гражданской инфраструктуры 13, 14 и 16 июля 2022 года в городах Донецк, Горловка, Ясиноватая, Макеевка, населенных пунктах Ясиновка, Землянки Донецкой Народной Республики, а также городах Кременная, Стаханов Луганской Народной Республики.

«В результате обстрелов погибли десять мирных жителей и еще 24 человека получили ранения, повреждены 89 домов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе здание школы и детского сада», — указали в СКР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате обстрела 16 июля украинскими военными с применением американской ракетной системы залпового огня HIMARS города Алчевска (ЛНР) погибли двое мирных жителей и двое получили ранения, повреждены два дома, а также производственная территория и автотранспорт Алчевского транспортного предприятия.