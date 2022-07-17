Донецк, 17 июля 2022, 19:19 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли населенный пункт Доломитное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 17 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17:30 — населенный пункт Артемовск — населенный пункт Доломитное: выпущено 10 снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.
О жертвах и пострадавших не сообщается.
Как передавало ИА REGNUM, 17 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Михайловку, Горловку и Доломитное.