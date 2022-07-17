Манчестер, Великобритания, , 19:14 — REGNUM Сегодня, 17 июля, «Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере 24-летнего центрального защитника амстердамского «Аякса» и сборной Аргентины Лисандро Мартинеса. Сумма трансфера составила 57,37 миллиона евро.

Соглашение Лисандро Мартинеса с «красными дьяволами» рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27. Этот трансфер стал для «Манчестер Юнайтед» третьим в текущее летнее трансферное окно после подписаний Тайрелла Маласии и Кристиана Эриксена.

В прошедшем сезоне Лисандро Мартинес, выступая за «Аякс», принял участие в 24-х турах нидерландской Эредивизи 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Также защитник получил четыре желтые карточки.

За «Аякс» футболист выступал с 1 июля 2019 года. Амстердамский клуб выкупил Мартинеса у «Дефенсы», заплатив за трансфер аргентинца 7 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость Лисандро, по оценкам портала transfermarkt, составляет 32 миллиона евро.