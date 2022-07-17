Москва, 17 июля, 2022, 19:10 — ИА Регнум. 26-летний универсальный защитник «Сочи» Артем Макарчук с оценкой 8.20 по версии портала WhoScored был признан лучшим игроком матча первого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Торпедо» — «Сочи».

Светлана Бекетова Георгий Мелкадзе

В матче с «Торпедо» Артем Макарчук отметился одной результативной передачей, пятью успешными обводками и двумя удачными отборами. Точность передач футболиста составила 90%.

За «Сочи» Артем Макарчук выступает с 8 февраля 2022 года после перехода из «Балтики» из Калининграда за 115 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 900 тысяч евро.